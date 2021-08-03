خبير طبي: لا تذهب لحانة أو مطعم إذا لم تكن محصناً ضد كورونا

2021/08/03 | 16:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصح خبير طبي الأشخاص بعدم الذهاب إلى الحانات، وتناول الطعام في المطاعم في حال لم يكونوا محصنين من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

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