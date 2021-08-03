رئيس الوزراء الإسرائيلي: خياراتنا مفتوحة للتحرك بصورة فردية ضد إيران

2021/08/03 | 16:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إيران من جديد، بشأن استهداف ناقلة نفط إسرائيلية في بحر العرب، متوعدا أيها برد وشيك.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريحات صحفية إن على الإيرانيين أن يفهموا بأن الجلوس في طهران وإشعال الشرق الأوسط أمر انتهى، متعهدا بأن تبقي بلاده الخيارات مفتوحة للتحرك بصورة فردية ضد إيران.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تل ابيب تحاول تجنيد دول العالم ضد إيران لكنها تعرف في الوقت نفسه كيف تجعل إيران تدفع إيران الثمن.

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