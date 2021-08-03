الصحة تسجل 11644 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 63

2021/08/03 | 16:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 11644 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 7359 شخصا للشفاء".وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 63 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 98262".

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