2021/08/03 | 16:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي ورئيس مجلس الأعيان الأردني يؤكدان أهمية زيادة التعاون المشترك المركز الخبري الوطني.

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