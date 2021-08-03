الفلسفة التحليلية المُعاصرة - مالك ابوعليا

2021/08/03 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مالك_ابوعليا كاتب المقالة: فلاديسلاف الكساندروفيتش ليكتورسكي*ترجمة مالك أبوعلياالملاحظات والتفسير بعد الحروف الأبجدية بين قوسين (أ)، (ب)...



هي من عمل المُترجمالحقيقة الأساسية التي تلفت الأنظار عند دراسة الوضع الحالي للفلسفة التحليلية هي أن جميع المتحدثين باسمها تقريباً يشتركون في الاعتقاد بأن الوضعية المنطقية، التي كانت ذات يوم الأكثر تأثيراً في التيارات التحليلية، آخذة في الانحلال.



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