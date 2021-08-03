الإمارات ترفع الحظر عن الرحلات الجوية من بعض الدول

2021/08/03 | 16:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، الثلاثاء، عن استثناء فئات جديدة من المسافرين من بعض الدول التي تم منع القدوم منها.

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