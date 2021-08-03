الوفد النيابي العراقي يؤكد ضرورة إدامة التنسيق والتعاون بين العراق والأردن في المجالات كافة وتعزيز الاستثمارات المشتركة

2021/08/03 | 16:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يرافقه وفد نيابي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل عاكف الفايز.وخلال المباحثات ، تم التأكيد على أهمية زيادة التعاون المشترك ولا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية، فضلاً عن التأكيد على ضرورة إدامة التنسيق والتشاور بين العراق والأردن في المجالات كافة وبمستوى العلاقات الأخوية بين البلدين.كما أكدت المباحثات أهميةَ تعزيز العلاقات البرلمانية، والعمل على توحيد المواقف حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الدولية.من جهته، عبَّر رئيس مجلس الأعيان عن حرص بلده على توطيد علاقاته مع العراق لتكون علاقات ستراتيجية تنطلق من ثوابت تخدم المصالح المشتركة وبما يعود بالنفع على مصلحة الشعبين الشقيقين، مؤكداً أهمية أمن العراق واستقراره، وأن بلاده ترفض التدخل في شؤونه، وتقف على مسافة واحدة من مختلف مكونات الشعب العراقي، وتحرص على وحدة أراضيه.واضاف ، أن " الأردن وبتوجيهات من الملك عبد الله يضع جميع إمكانياته وقدراته في خدمة العراق، من أجل عودة الأمن والاستقرار إليه "./انتهى5

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