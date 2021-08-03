تسجيل 11644 اصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 7359 حالة شفاء في عموم العراق اليوم

2021/08/03 | 16:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل 11644 اصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 7359 حالة شفاء و 63 حالة وفاة ، في عموم مناطق العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ./ انتهى ح

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