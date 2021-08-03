2021/08/03 | 16:42 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السياسية

الثلاثاء 3 أغسطس 2021 | 04:36 مساءً | عدد القراءات : 11

الحلبوسي يلتقي رئيس مجلس اعيان الأردن

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل عاكف الفايز.

وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان ان الحلبوسي والوفد المرافق له عقدوا مباحثات في مقر مجلس الأعيان الأردني حول التعاون الثنائي والتأكيد على أهمية زيادة التعاون المشترك ولا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية، فضلاً عن التأكيد على ضرورة إدامة التنسيق والتشاور بين العراق والأردن في المجالات كافة وبمستوى العلاقات الأخوية بين البلدين.

واضاف، "كما أكدت المباحثات أهميةَ تعزيز العلاقات البرلمانية، والعمل على توحيد المواقف حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الدولية".

وثمَّن رئيس مجلس النواب المواقف المشتركة بين البلدين في محاربة التطرف، مقدراً دعم الملك عبد الله الثاني بن الحسين للعراق على مختلف الصعد.

من جهته، عبَّر رئيس مجلس الأعيان عن حرص بلده بقيادة الملك عبد الله الثاني على توطيد علاقاته مع العراق لتكون علاقات استراتيجية تنطلق من ثوابت تخدم المصالح المشتركة وبما يعود بالنفع على مصلحة الشعبين الشقيقين، مؤكداً أهمية أمن العراق واستقراره، وأن بلاده ترفض التدخل في شؤونه، وتقف على مسافة واحدة من مختلف مكونات الشعب العراقي، وتحرص على وحدة أراضيه، وأن الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك يضع جميع إمكانياته وقدراته في خدمة العراق، من أجل عودة الأمن والاستقرار إليه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يلتقي رئيس مجلس اعيان الأردن) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يلتقي رئيس مجلس اعيان الأردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).