داخلية دولية اوربية تدعو لاعتبار المهاجرين “مجرمين” واستخدام القوة ضدهم

2021/08/03 | 16:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزيرة داخلية ليتوانيا أغني بيلوتايت، إنه يجب اعتبار الأشخاص الذين يحاولون عمدا عبور حدود الدولة في أماكن محظورة، بمثابة من ينوي ارتكاب جريمة.

وأضافت الوزيرة: ” لذلك، من حق حرس الحدود تطبيق إجراءات تكتيكية بحقهم”.

في وقت سابق، ظهر شريط فيديو على الإنترنت، ظهرت فيه مجموعة من المهاجرين من العراق اشتكوا من تعرضهم للضرب على أيدي حرس الحدود الليتوانيين، بالهروات وبأجهزة الصعق الكهربائي.

ووصف المهاجرون من العراق، كيف سخر حرس الحدود الليتوانيون، وضربوهم بأعقاب البنادق والهراوات واستخدموا أجهزة الصعق.

وزعم بعض المهاجرين بأن حرس الحدود، ضربوا حتى الأطفال.

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