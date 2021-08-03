الحلبوسي والفايز يؤكدان على اهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية وإدامة التنسيق بين العراق والأردن

2021/08/03 | 16:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل عاكف الفايز ، اليوم الثلاثاء، اهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية، فضلاً عن التأكيد على ضرورة إدامة التنسيق والتشاور بين العراق والأردن في المجالات كافة

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان صحفي، “التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يرافقه وفد نيابي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل عاكف الفايز”، مبينا ان “رئيس البرلمان عقد والوفد المرافق له مباحثات في مقر مجلس الأعيان الأردني حول التعاون الثنائي والتأكيد على أهمية زيادة التعاون المشترك ولا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية، فضلاً عن التأكيد على ضرورة إدامة التنسيق والتشاور بين العراق والأردن في المجالات كافة وبمستوى العلاقات الأخوية بين البلدين”.

واضاف البيان، “كما أكدت المباحثات أهميةَ تعزيز العلاقات البرلمانية، والعمل على توحيد المواقف حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الدولية”.

وثمَّن رئيس مجلس النواب “المواقف المشتركة بين البلدين في محاربة التطرف”، مقدراً “دعم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين للعراق على مختلف الصعد”.

من جهته، عبَّر رئيس مجلس الأعيان عن “حرص بلده بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني على توطيد علاقاته مع العراق لتكون علاقات استراتيجية تنطلق من ثوابت تخدم المصالح المشتركة وبما يعود بالنفع على مصلحة الشعبين الشقيقين”، مؤكداً “أهمية أمن العراق واستقراره، وأن بلاده ترفض التدخل في شؤونه، وتقف على مسافة واحدة من مختلف مكونات الشعب العراقي، وتحرص على وحدة أراضيه، وأن الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك يضع جميع إمكانياته وقدراته في خدمة العراق، من أجل عودة الأمن والاستقرار إليه”.

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