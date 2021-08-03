اليونامي : تعرض الآلاف من الإيزيديين لعنف لا يمكن تصوره بسبب هويتهم

2021/08/03 | 16:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك اصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق بياناً تزامناً مع الذكرى السابعة لابادة الايزيدية في قضاء سنجار شمال غرب العراق و التي ارتكبها تنيظيم داعش في اب/اغسطس 2014.جاء في البيان : يصادف اليوم مرور سبع سنوات على استهداف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) للإيزيديين بوحشية في شمال العراق.حيث تعرض …

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