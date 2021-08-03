2021/08/03 | 17:46 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميداليتان تلوحان في الأفق لمصر غدا الأربعاء بأولمبياد طوكيو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/03 | 17:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميداليتان تلوحان في الأفق لمصر غدا الأربعاء بأولمبياد طوكيو) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميداليتان تلوحان في الأفق لمصر غدا الأربعاء بأولمبياد طوكيو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).