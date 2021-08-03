2021/08/03 | 17:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تغلب المنتخب المصري على نظيره الالماني، اليوم الثلاثاء، ليتأهل لأول مرة في تاريخه إلى الدور قبل النهائي لمسابقة كرة اليد، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “طوكيو 2020”.

وفاز الفراعنة على ألمانيا بفارق خمسة أهداف بنتيجة (31-26) في المباراة التي جرت بينهما على ملعب “يويوغي ناسيونال ستاديوم”، في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويدين منتخب “الفراعنة” بالفضل الأكبر في هذا الانتصار التاريخي لحارس مرماه كريم هنداوي الذي تألق بشكل لافت في اللقاء.

وضرب المنتخب المصري موعدا في الدور نصف النهائي، مع نظيره الفرنسي الذي تغلب بدوره على منتخب البحرين بنتيجة (42-28).

أما المباراة الثانية في الدور قبل النهائي لمسابقة كرة اليد، فستجمع منتخبي الدنمارك وإسبانيا، اللذين تغلبا على منتخبي النرويج والسويد على الترتيب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يد الفراعنة تعلو في طوكيو وتأهلهم للدور قبل النهائي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يد الفراعنة تعلو في طوكيو وتأهلهم للدور قبل النهائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).