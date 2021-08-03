الحلبوسي والخصاونة يبحثان إنشاء المدن الصناعية والربط الكهربائي (فيديو)

2021/08/03 | 17:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي،

اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء

الأردني بشر الخصاونة، التعاون

والتنسيق الثنائي والاقتصادي

والاستثماري بين بغداد وعمان.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، تلقته

وكالة نون

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