2021/08/03 | 18:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي: ملف الأيزيديين يعدّ من أولويات اهتمامات الحكومة المركز الخبري الوطني.

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