2021/08/03 | 18:04 - المصدر: الايام نيوز

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ظهرت المقالة مجلس الوزراء يقرر منح من 10 إلى 25 مليون دينار لعوائل شهداء مستشفى الإمام الحسين أولاً على الايام نيوز.

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