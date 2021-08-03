"حادث بحري" قبالة سواحل الإمارات.. والبحرية البريطانية "تتحرك"

2021/08/03 | 18:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، إنها "على علم بحادث غير متصل بأعمال قرصنة" قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية، فيما نصحت السفن المتواجدة في منطقة الخليج بـ"توخي الحذر".

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