2021/08/03 | 18:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكّد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، عدم الترشح إلى الانتخابات المقبلة، فيما أعلن فتح تحقيق في شكاوى عن "استغلال موارد الدولة" في حملات انتخابية من قبل وزراء مرشحين ومسؤولين.

وقال الكاظمي في كلمة خلال جلسة مجلس الوزراء، 3 آب/أغسطس، "يجب أن لا يكون هناك تداخل في المسؤولية التنفيذية في هذه الحكومة، التي نؤكد دومًا أنّها حكومة خدمات وأفعال، وتعهدنا بأن نكون محايدين مع الجميع".

وأضاف، "بدأنا التحقيق في وزارتين، وستفتح تحقيقات أخرى في حال ثبت وجود استغلال لموارد الدولة في الانتخابات، سنخيّر الوزراء بين البقاء في الحكومة أو الترشح للانتخابات، لمنع حصول مثل هذه الازدواجية التي تتسبب في إحراج الحكومة أمام الشعب".

وأكّد الكاظمي، أنّه "لن يرشح للانتخابات المقبلة، لإرسال رسالة للمواطنين بأنّ هذه الحكومة جاءت لخدمتكم وتقف على مسافة واحدة من الجميع"، مبينًا أنّ "موارد الدولة مخصصة لصالح الشعب، وأحد أسباب الفشل والإخفاق في العراق هو استغلال موارد الدولة لصالح بعض الأحزاب وأصحاب النفوذ على حساب العراق عمومًا".

كما أشار رئيس الحكومة، إلى "شكاوى على مرشحين يغررون بالناس لأغراض انتخابية، عبر عرض تعيينات في الحشد العشائري"، مشددًا أنّ "التحقق يجري في هذه الشكاوى والاتهامات".

وقال الكاظمي، إنّ "أي وعود مقابل الانتخابات، هي وعود غير قابلة للتحقيق ووعود خادعة"، مؤكدًا "توجيه جميع الوزارات بدعم مفوضية الانتخابات بكل ما تحتاجه من دعم".

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