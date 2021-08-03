2021/08/03 | 18:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يمنح مبلغا ماليا لعوائل شهداء مستشفى الإمام الحسين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يمنح مبلغا ماليا لعوائل شهداء مستشفى الإمام الحسين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يمنح مبلغا ماليا لعوائل شهداء مستشفى الإمام الحسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).