2021/08/03 | 18:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الثلاثاء، عن اسباب قد تدفع الى اعادة فرض الحظر الشامل وتشديد الاجراءات الاخرى لمواجهة الوضع الوبائي.

وقال عضو اللجنة عبدعون العبادي ل(بغداد اليوم) إنه "لغاية الان لا يوجد توجه رسمي لفرض حظر تجوال شامل لكن استمرار ارتفاع الاصابات اليومية بفيروس كورونا مع عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي"، مبيناً أن "الاقبال الضعيف على اخذ اللقاحات سيدفع الجهات المختصة لفرض حظر شامل وتشديد الاجراءات الأخرى".

وأضاف العبادي ان "المواطنين مطالبون بشكل كبير بالتصدي للوضع الوبائي الخطير من خلال الالتزام بالاجراءات الوقائية والإقبال الكبير على اخذ اللقاح وبخلاف سيكون مواجهة الوضع الوبائي الخطير من خلال الحظر الشامل وتشديد الاجراءات ".

وسجلت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء، موقفاً وبائياً مرتفعاً، حيث بلغ عدد الاصابات 11644 إصابة، والوفيات 63 حالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية تفصح عن محددات فرض الحظر الشامل بالعراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية تفصح عن محددات فرض الحظر الشامل بالعراق - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).