2021/08/03 | 18:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنافذ تضبط 14 حاوية أدوية بشرية معدة للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الشمالي

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