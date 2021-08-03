الكاظمي : هناك عمل كبير ومستمر لتحرير المختطفين الايزيديين من عصابات داعش الارهابية

2021/08/03 | 18:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان اليوم " هناك عمل كبير ومستمر لتحرير المختطفين الايزيديين من عصابات داعش الارهابية "./انتهى ح

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