رئيس الوزراء : شعبنا ما زال يقف مستنكراً بصوت واحد وضمير واعٍ متحدٍ ضد تلك الجريمة البشعة ضد الأيزيديين

2021/08/03 | 18:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي : ان شعبنا ما زال يقف مستنكراً بصوت واحد وضمير واعٍ متحدٍ ضد تلك الجريمة البشعة ضد الأيزيديين./انتهى ح

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