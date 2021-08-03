مجلس الوزراء يكشف عن المبالغ المالية لعوائل ضحايا مستشفى الحسين والدرجات الوظيفية

2021/08/03 | 18:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم:

مجلس الوزراء يصوت على قيام وزارة النفط بتشغيل شخص من كل عائلة من ضحايا حادث مستشفى الإمام الحسين (ع)

مجلس الوزراء يقرر منح من 10 إلى 25 مليون دينار لعوائل الشهداء في الحادث

يتبع..

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