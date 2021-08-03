(النهضة) تتفكك - حسن مدن

2021/08/03 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن أذكر الآن ما قاله، قبل سنوات قليلة، وفي منتدى فكري عربي في مداخلة له، مفكر عربي بارز يمكن وصفه ب«العلماني» عن انطباعاته عن لقاء جمعه، وآخرين، مع زعيم حركة «النهضة» التونسية راشد الغنوشي، حيث بدا المتحدث منبهراً بخطاب الغنوشي، الذي يبدو أنه أكثر من مفردات التسامح والتعددية وقبول الرأي الآخر، خاصة أنه كان يعرف مع مَن يتحدث، وهو يقول ما قال، فالأرجح أنهم كانوا جميعاً من معدن صاحبنا المنبهر بما سمعه؛ ......





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