تعديل المادة 57، والتباكي الكاذب على -حقوق الاباء-! - فارس محمود

2021/08/03 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فارس_محمود في خطوة معادية أخرى للمرأة والطفولة في العراق، وُضِعَت على طاولة "مجلس اللانواب" مشروع تعديلات على المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقية والمتعلق بحضانة الطفل.



وأجرى المجلس قراءة اولية للتعديلات المقترحة.



إن محور هذه التعديلات هو انتزاع الاب او عائلة الاب للطفل من احضان أمه المطلقة حين يبلغ السابعة من العمر أو اقل من هذا، إن تزوجت.إن من يقف وراء طرح هذه الامر ومساعي تحشيد القوى من حو ......





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