قراءة في خطاب القسم - منذر خدام

2021/08/03 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منذر_خدام كان من المتوقع أن يرسم الرئيس في خطاب القسم برنامجا لعمل الحكومة خلال السنوات القادمة، غير ان روحية الخطاب وكثير من ديباجته الانشائية جاءت تفصيلا في قوة التحدي التي عبر عنها في كلمة اعلان فوزه في الانتخابات.



يتوجه الرئيس في خطابه إلى الشعب، كل الشعب ليسارع إلى تخصيصه بذلك القسم منه الذي " حمى " وطنه بدمه"، وصان " الأمانة" ، و حفظ " العهد"، وأثبت للعالم أن قدر سورية " أن تمنح التاريخ ملاحم يقرأ ص ......





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