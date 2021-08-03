ضبط 14 حاوية مخالفة بينها تحوي مواد خطرة في أم قصر

2021/08/03 | 18:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علنت هيئة المنافذ الحدودبة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط وإحباط 14 حاوية في منفذ ميناء ام قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن “كوادرها في منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت من ضبط (14) حاوية معدة للتهريب”.

وأضافت، أنه “من خلال الكشف على الحاويات المضبوطة تبين أنها تحتوي على (ادوية بشرية، عجلات دون الموديل ، ومواد خطرة كيمائية) ومخالفة لشروط وضوابط الأستيراد كونها تؤثر على صحة المواطنين”.

وأشارت إلى “تشكيل لجنة من الدوائر ذات العلاقة وتنظيم محضر ضبط أصولي بذلك واحالتها الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

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