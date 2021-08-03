تعرف على الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق

2021/08/03 | 18:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الصحة العراقية في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 11644 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 7359 حالة جديدة للشفاء و63 حالة وفاة.وأشارت الصحة، إلى تلقي 98262 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد.

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