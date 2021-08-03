2021/08/03 | 18:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إغلاق مبنى وزارة الدفاع “البنتاغون”، عقب إطلاق عدة أعيرة نارية بالقرب من محطة مترو خارج المبنى.وذكرت قوة الشرطة بالقرب من المبنى، أن “هناك إطلاق نار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اغلاق وزارة الدفاع الأمريكية بعد إطلاق عدة عيارات نارية بالقرب منها المركز الخبري الوطني.

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