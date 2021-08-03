باختصار ديمقراطي: عصا أدفوكات !

2021/08/03 | 18:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: رعد العراقي

عفواً ديك أدفوكات، كنا نتمنى أن

نستقبلك في بغداد لتشاهد بنفسك كرم

الضيافة ولهفة الجماهير التي كانت

تترقب نهاية أطول مشهد للبحث عن مدرب

للأسود في وقت كانت الابصار شاخصة نحو

ورطة أصحا

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