2021/08/03 | 18:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الدفاع المدني تخمد حريقاً داخل مخازن تجارية وسط بغداد وتسجل إصابة أحد منتسبيها » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 18:11

واع/

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