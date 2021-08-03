الحكومة تقرر تعويض ذوي ضحايا مستشفى الحسين وتعيين أفراد من عوائلهم في وزارة النفط

2021/08/03 | 18:23 - المصدر: وكالة ناس

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المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: الورقة البيضاء تعد خطة إصلاح اقتصادية والحكومة تسعى إلى تطبيق بنودها

ناظم: مجلس الوزراء صوت على قيام وزارة النفط بتشغيل شخص من كل عائلة من ضحايا مستشفى الإمام الحسين

ناظم: مجلس الوزراء قرر منح من 10 إلى 25 مليون دينار لعوائل شهداء مستشفى الإمام الحسين

ناظم: الحكومة تتسلم أكثر من 500 ألف جرعة لقاح أسبوعياً ونحتاج إلى إقبال العراقيين على التلقيح

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