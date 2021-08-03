2021/08/03 | 18:24 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: لم ارشح نفسي في الانتخابات لان الحكومة جاءت لخدمة المواطنين

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