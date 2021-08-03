السيسي: حان وقد رفع ثمن رغيف الخبز وأتحمل مسؤولية ذلك أمام شعبي

2021/08/03 | 18:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الوقت قد حان لرفع سعر رغيف الخبز، مشيرا إلى أنه لا يصح أن يكون ثمن 20 رغيفا بنفس سعر السيجارة الواحدة

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