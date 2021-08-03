الدفاع المدني تعلن إخماد حادث حريق داخل مخازن تجارية وسط بغداد

2021/08/03 | 18:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إخماد حادث حريق داخل مخازن تجارية وسط بغداد وتسجل اصابة أحد منتسبيها.وقالت المديرية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل مخازن تجارية مخصصة لبيع البالات في منطقة النهضة شارع الضلال، بمشاركة اكثر من 15 فرقة اطفاء وانقاذ”.

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