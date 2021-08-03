سفارة واشنطن: وحشية داعش ضد المجتمع الإيزيدي ’فصل مظلم’ في تاريخ البشرية

2021/08/03 | 18:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت الولايات المتحدة الاميركية، الثلاثاء، التزامها بدعم المجتمع الإيزيدي، مؤكدة ان الحكومة الأميركية قدمت أكثر من 470 مليون دولار لدعم التعددية الدينية والعرقية في العراق.

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وذكرت السفارة الأميركية في بغداد، عبر تدوينة، اطلع عليها "ناس" (3 اب 2021)، انه "بمناسبة إحياء الذكرى السنوية السابعة للإبادة الجماعية للإيزيديين على يد داعش ومن خلال الحدث الذي استضافته Yazda وzovighianpartnership، أشار السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر وقال "تمثل الوحشية ضد المجتمع الأيزيدي من قبل داعش فصلاً مظلمًا في تاريخ البشرية المشترك ويجب ألا تُنسى أبدًا".

واضاف ان "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم المجتمع الايزيدي، حيث صوت مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع للاعتراف بكون الجرائم المرتكبة ضد المجتمع الأيزيدي بوصفها إبادة جماعية في عام 2016".

واشار انه "حتى الآن، قدمت الحكومة الأمريكية أكثر من 470 مليون دولار لدعم التعددية الدينية والعرقية في العراق".

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