2021/08/03 | 18:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص اطلاق رواتب الرعاية الاجتماعية لشهر آب المركز الخبري الوطني.

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