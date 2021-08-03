ضوابط قبول “المعلمين” للحصول على إجازة دراسية لإكمال البكالوريوس

2021/08/03 | 18:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، ضوابط وخطة قبول “المعلمين والمعلمين المهنيين”، للحصول على إجازة دراسية لإكمال دراستهم الجامعية الأولية البكالوريوس، للعام الدراسي 2021-2022.وذكرت الوزارة في بيان صدر عن مكتبها الاعلامي، […]

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