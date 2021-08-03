إغلاق مبنى وزارة الدفاع الأمريكية بسبب تقرير عن حادثة إطلاق نار في محيطه

2021/08/03 | 18:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُغلق مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الثلاثاء، بسبب تقرير عن وقوع حادث إطلاق نار عند أحد مداخله الرئيسية، وفقا لوكالة "قوة حماية البنتاغون"

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