وزير العمل يعلن اطلاق اعانة الحماية الاجتماعية لشهر آب

2021/08/03 | 19:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي اليوم الثلاثاء ، “اطلاق مبالغ الاعانة الاجتماعية لشهر آب الحالي لاكثر من مليون و(٤٢٥) اسرة في بغداد والمحافظات تدريجيا بمبلغ يصل الى (٣٠٣) مليار دينار،داعيا الاسر المستفيدة الى مراجعة منافذ الصرف لاستلام مبالغ الاعانة”.

وذكرت رئيس هيئة الحماية هدى سجاد ان مجموع الاسر التي يعيلها رجل بلغت اكثر من (٩٩٥) الف اسرة بمبلغ يصل الى اكثر من (٢٤٠) مليار دينار ، فيما بلغ عدد الاسر التي تعيلها امرأة اكثر من (٤٣٠) الف اسرة بمبلغ يصل الى اكثر من (٦٣) مليار دينار.

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