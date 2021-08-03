دفعات جديدة من السلف للموظفين والمتقاعدين ومنتسبي قوات الأمن

2021/08/03 | 19:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، إطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين وكذلك المتقاعدين.

ودعا المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، 3 آب/أغسطس، المستفيدين كافة "ممن تصلهم رسائل نصية إلى مراجعة فروع المصرف أو مكاتب الدفع الإلكتروني لاستلام المبلغ".

وأضاف البيان، أنّ "العمل مستمر على رفع المبالغ في أرصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".

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