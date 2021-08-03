العراق يمنح تعويضات حتى 25 مليون دينار لعوائل ضحايا مستشفى الحسين

2021/08/03 | 19:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قرر مجلس الوزراء العراقي، منح من 10 إلى 25 مليون دينار لعوائل شهداء مستشفى الإمام الحسين.جاء ذلك بحسب تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء.وأضاف المتحدث أن الورقة البيضاء …

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