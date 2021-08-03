رئيس الوزراء العراقي يؤكد عدم ترشحه للانتخابات ويوجّه طلباً بشأن وزارة المالية

2021/08/03 | 19:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن وزارة المالية لديها تحديات كبيرة وتشكو من عدم تسديد بعض الوزارات للإيرادات المالية المستحقة، موجهاً الوزارات المتلكئة بالإسراع في التسديد.وأضاف الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت …

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