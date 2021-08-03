ضبط 14 حاوية وإحباط عمليات تهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

2021/08/03 | 19:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، عن ضبط وإحباط 14 حاوية في منفذ ميناء ام قصر الشمالي بالبصرة.وذكرت الهيئة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “مرة أخرى يثبت رجال المنافذ الحدودية حرصهم وتفانيهم في إنجاز واجباتهم بكل مهنية ووطنية وحفاظهم على المال العام وقطع دابر الفساد والمفسدين، حيث تمكن أبطال منفذ …

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