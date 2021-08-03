اطلاق اعانة الحماية الاجتماعية لشهر آب

2021/08/03 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي اطلاق مبالغ الاعانة الاجتماعية لشهر آب الحالي لاكثر من مليون و(٤٢٥) اسرة في بغداد والمحافظات تدريجيا بمبلغ يصل الى (٣٠٣) مليار دينار،داعيا الاسر المستفيدة الى مراجعة منافذ الصرف لاستلام مبالغ الاعانة.وذكرت رئيس هيئة الحماية هدى سجاد ان مجموع الاسر التي يعيلها رجل بلغت اكثر من (٩٩٥) الف اسرة بمبلغ يصل الى اكثر من (٢٤٠) مليار دينار ، فيما بلغ عدد الاسر التي تعيلها امرأة اكثر من (٤٣٠) الف اسرة بمبلغ يصل الى اكثر من (٦٣) مليار دينار.

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