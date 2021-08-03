باستثناء فئة واحدة.. المسحة شرط أساسي لدخول أربيل

2021/08/03 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_أربيلوضعت دائرة صحة أربيل، اليوم الثلاثاء، فرقا صحية عند مداخل المحافظة لأخذ مسحات مختبرية كشرط أساسي عند الدخول الى المدينة، فيما استثنت فئة من ذلك واحدة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "دائرة صحة أربيل نصبت فرق صحية عند مداخل المحافظة لأخذ المسحات المختبرية للحالات المشتبه اصابتها بالفيروس للوافدين اليها كشرط للدخول الى المحافظة".

وأضاف ان "في حال ظهور نتيجة الشخص المصاب يتم الاتصال به على الفور وابلاغه لأخذ الاحتياطات اللازمة للحد من انتشار الوباء، مبينا ان "الاجراء جاء بهد تسجيل المحافظة إصابات بألاف خلال الأيام الأخيرة".

وأفاد ان "صحة أربيل استثنت الملقحين من شرط اخذ المسحات المختبرية والسماح لهم بالدخول الى المحافظة بشكل مباشر".

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