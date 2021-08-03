يعيشون في عصور بدائية.. مواطنو منطقة عراقية يهددون المرشحين للانتخابات من المجيء اليهم (فيديو)

2021/08/03 | 19:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أهالي منطقة حي الفداء بمحافظة ذي قار، الثلاثاء، مقاطعتهم للانتخابات المقبلة بسبب سوء الخدمات أبرزها الماء والكهرباء.

وقال مواطنون في حديث لـNRT اليوم، (3 اب 2021)، ان منطقة حي الفداء تعاني من الاهمال الحكومي فلا يوجد تبليط للشوارع والخدمات معدومة، وكما ان المسؤولين مقاطعين للمنطقة فنحن بدورنا نقاطعهم ايضا ولن نشارك في الانتخابات.

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