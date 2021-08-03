2021/08/03 | 19:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، أنها لم تحدّد، حتى الآن، موعداً نهائياً لبدء العام الدراسي الجديد.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تؤكد: لم نحدد موعداً نهائياً لبدء العام الدراسي الجديد المركز الخبري الوطني.

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